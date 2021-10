Calcio: Fiorentina, lesione al retto femorale per Dragowski

Il portiere è rientrato ieri sera dal ritiro della Polonia FIRENZE (ITALPRESS) – Pessime notizie per la Fiorentina in vista della ripresa dopo la sosta per le nazionali. Il portiere Bartlomiej Dragowski, rientrato ieri sera dal ritiro della Nazionale polacca, è stato sottoposto oggi a ulteriori accertamenti che hanno evidenziato "una lesione di secondo grado della giunzione miotendinea del retto femorale della coscia destra – fa sapere il club viola in una nota – Il calciatore ha già iniziato il percorso terapeutico riabilitativo e le sue condizioni verranno rivalutate nel corso dei prossimi giorni". (ITALPRESS). glb/red 06-Ott-21 13:06