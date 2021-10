Calcio: Inter. Agente Lautaro “Sulla strada giusta per il rinnovo”

Ripresa della preparazione ad Appiano per i nerazzurri di Simone Inzaghi APPIANO GENTILE (ITALPRESS) – Dopo tre giorni di riposo l'Inter ha ripreso il lavoro ad Appiano nel pomeriggio, nonostante l'assenza di ben 15 giocatori impegnati con le nazionali. Simone Inzaghi ha attinto anche alla formazione Primavera (10 i giocatori aggregati ai 10 della prima squadra), facendo svolgere lavori incentrati sulla corsa e la tattica, con la seduta terminata con una partitella a ranghi misti. Restano caldi i temi che riguardano il mercato, con l'agente di Lautaro Martinez, Alejandro Camano, che ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli a proposito del rinnovo di contratto del suo assistito: "Posso dire che è felice in Italia e il calcio italiano gli piace tantissimo. Già da tempo stiamo discutendo il rinnovo con l'Inter e sono davvero fiducioso, la strada imboccata è quella giusta. Lautaro è molto felice di giocare con calciatori di grande qualità come Dzeko e Correa, tutti e tre sono attaccanti terribili per le difese avversarie". Dal Sudamerica, invece, sono arrivate le parole del Ct del Cile, Martin Lasarte, a proposito dello scarso minutaggio di Sanchez in nerazzurro: "Sebbene sia sano – ha detto -, i pochi minuti che ha giocato ultimamente rappresentano un problema. Viene da un infortunio, se avesse avuto una continuità maggiore non ci sarebbero stati problemi". Le polemiche dello stesso attaccante cileno dopo le recenti esclusioni hanno portato ulteriore tensione tra lui e l'Inter, che potrebbe decidere di metterlo sul mercato a gennaio. (ITALPRESS). bf/ari/red 06-Ott-21 19:23