Calcio: Nations League. Mancini “Partita che ci da’ forza”

Il ct azzurro ammette: "Dispiaciuto per i fischi a Donnarumma" MILANO (ITALPRESS) – "Credo che la partita di stasera, a parte la sconfitta, ci abbia dato grande forza. A volte certi episodi condizionano le partite, il primo tempo sarebbe potuto finire 1-1, è chiaro che loro giocano benissimo tecnicamente ma è un dispiacere così". Lo ha detto il ct della Nazionale Roberto Mancini dopo la sconfitta dell'Italia nella semifinale di Nations League contro la Spagna. Un match condizionato dall'espulsione di Bonucci nel primo tempo. "Non l'ho rivista ma Leo doveva fare attenzione prima, quando si è fatto ammonire per proteste. Nel secondo tempo siamo stati bravissimi a segnare un gol e non subirne in inferiorità numerica – prosegue ai microfoni della Rai – I fischi a Donnarumma? Mi è dispiaciuto". (ITALPRESS). spf/mc/red 06-Ott-21 23:01