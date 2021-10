Calcio: Roma. Fienga lascia, Berardi nuovo Ceo”Un onore,grazie Friedkin”

Fienga resterà come advisor esterno del club, al suo posto arriva l'ex Ceo Pirelli in Nord America ROMA (ITALPRESS) – La rivoluzione dei Friedkin continua. La Roma saluta Guido Fienga e accoglie Pietro Berardi come Ceo del club giallorosso. Fienga, approdato nel club giallorosso durante la presidenza di James Pallotta nel 2013, resterà però come advisor esterno: "Devo ringraziare Dan e Ryan Friedkin per la fiducia che mi hanno accordato nel chiedermi di gestire la società in una fase stimolante e delicata come quella dell'insediamento di un nuovo gruppo imprenditoriale alla guida del club". L'eredità sarà assunta da Pietro Berardi, ex presidente e CEO di Pirelli in Nord America: "Voglio ringraziare la famiglia Friedkin per avermi affidato la responsabilità di dare seguito a tutte le ambizioni che hanno in mente per questa fantastica società – le sue prime parole -. Tutti conoscono il profondo legame che l'AS Roma ha con Roma, una delle più grandi città al mondo: farne parte è sia un onore sia una responsabilità che prenderò con il massimo dell'impegno e della passione". Soddisfatti Dan e Ryan Friedkin: "Siamo fiduciosi che, con la sua visione globale, il suo dinamismo e le sue doti di leadership, porterà avanti il percorso di costruzione di una forte cultura della responsabilità all'interno della società, criterio per noi fondamentale in ogni organizzazione di successo". (ITALPRESS). spf/ari/red 06-Ott-21 18:51