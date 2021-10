Ciclismo: Milano-Torino. Roglic trionfa nella 102^ edizione

Il campione sloveno supera Adam Yates e Almeida, settimo Ulissi TORINO (ITALPRESS) – Primoz Roglic ha vinto la 102esima edizione della Milano-Torino presented by Eolo, da Magenta a Torino (Superga) di 189 km. Sul traguardo, il campione sloveno della Jumbo-Visma ha preceduto il britannico Adam Yates (Ineos Grenadiers) e il portoghese Joao Almeida (Deceuninck-Quick Step), succedendo così nell'albo d'oro della corsa Rcs al francese Arnaud Demare. "Quasi non ho più fiato, è bello vincere qui, mi sentivo bene e sono contento di questo successo ma pensavo che la salita finale fosse meno dura – le parole di Roglic, 31 anni il 29 ottobre, oro olimpico a cronometro ai Giochi di Tokyo e vincitore in carriera di tre edizioni consecutive della Vuelta – Posso dire di essere in buona forma ed è fantastico conquistare un altra vittoria. Adesso l'obiettivo principale è Il Lombardia". Settimo Diego Ulissi (Uae Emirates), ottavo Fausto Masnada (Deceuninck-QuickStep). Domani si replica con il Gran Piemonte, sabato l'ultima Classica Monumento della stagione, Il Lombardia. (ITALPRESS). mc/red 06-Ott-21 17:13