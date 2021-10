Equitazione: Di Paola “Vogliamo portare Polo sulla neve a Olimpiadi”

La Fise ha celebrato i campioni e le campionesse del Polo che hanno trionfato ai recenti campionati europei. ROMA (ITALPRESS) – La Federazione Italiana Sport Equestri ha celebrato i campioni e le campionesse del Polo che hanno trionfato ai recenti campionati europei. Nell'occasione, il numero uno della Fise, Marco Di Paola, ha parlato dei progetti in cantiere per lo sviluppo della disciplina: "Il Polo è il nostro sport di squadra e conquistare due medaglie d'oro, una maschile e una femminile, battendo anche l'Inghilterra che è la regina della disciplina, ci ha riempito d'orgoglio. Il Polo in questi anni ha avuto un'evoluzione incredibile, cresce in modo evidente. L'ambizione è quella di portare il Polo sulla neve alle Olimpiadi invernali". (ITALPRESS). spf/gm/red 06-Ott-21 19:16