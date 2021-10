Basket: Nba. Pre-Season, Gallinari a riposo, Atlanta ko con Cleveland

Gli Hawks perdono 96-99 contro i Cavaliers, i Lakers si arrendono ai Suns NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Turno di riposo per Danilo Gallinari, rimasto in panchina in Cleveland-Atlanta, match della pre-season Nba che i Cavaliers si sono aggiudicati con il risultato di 99-96. Agli Hawks non bastano i 20 punti dalla panchina di Reddish, mentre tra i Cavs il migliore è Sexton che ne mette a referto 19. Ancora una sconfitta per i Lakers che, con LeBron James in panchina, cedono contro Phoenix. I Suns si impongono 117-105 con la doppia doppia da 14 punti e 11 rimbalzi di Deandre Ayton. Nelle altre gare vittorie per Pistons (115-105 sugli Spurs), Pelicans (104-86 sui Magic), Mavericks (111-101 contro Utah), Kings (113-98 contro i Clippers) e Warriors (118-116 contro i Nuggets con 15 punti e 9 rimbalzi per Otto Porter Jr, mentre per Denver doppia doppia da 17 punti e 10 rimbalzi per Nikola Jokic). (ITALPRESS). ari/red 07-Ott-21 09:30