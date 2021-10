Bonucci “Chiedo scusa, ma questa Italia si rialzerà”

Il difensore dispiaciuto per l'espulsione contro la Spagna: "Sono arrabbiato con me stesso" MILANO (ITALPRESS) – "Sono più arrabbiato di voi, prima di tutto con me stesso. Mi dispiace e chiedo scusa. Ma questa Italia si rialzerà e sarà più forte che mai". Con questo post, su Instagram, Leonardo Bonucci si è scusato nella notte con i tifosi azzurri dopo l'espulsione rimediata ieri sera nella semifinale di Nations League contro la Spagna, persa per 2-1 dai campioni di Europa. Un titolo, quello continentale vinto tre mesi fa, che Lorenzo Insigne ricorda a tutti sempre sui social. "Una sconfitta non cambia nulla…Siamo, e resteremo, i campioni d'Europa. Forza azzurri", ha scritto il capitano del Napoli. Tornando a Bonucci il difensore della Juventus, squalificato dopo l'espulsione di ieri, ha lasciato il ritiro della Nazionale dal momento che non sarà a disposizione di Roberto Mancini per la finale per il 3° e 4° posto in programma domenica a Torino contro la perdente di Belgio-Francia, seconda semifinale in programma questa sera all'Allianz Stadium. (ITALPRESS). ari/red 07-Ott-21 08:46