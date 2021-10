Calcio: Nations League. Bonucci squalificato, lascia ritiro azzurro

Dopo l'espulsione contro la Spagna il difensore della Juventus indisponibile per la finale per il 3° e 4° posto MILANO (ITALPRESS) – Dopo l'espulsione rimediata ieri nella semifinale di Nations League disputata a Milano e persa contro la Spagna (2-1 per le furie rosse), il difensore della Juventus, Leonardo Bonucci, ha lasciato il ritiro della Nazionale "per far rientro al club di appartenenza". Bonucci, squalificato, non sarà a disposizione per la finale per il terzo e quarto posto in programma domenica a Torino contro la perdente di Belgio-Francia, seconda semifinale in programma questa sera all'Allianz Stadium. (ITALPRESS). ari/red 07-Ott-21 08:33