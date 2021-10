Calcio: Nations League.Donnarumma”A testa alta verso prossimi obiettivi”

"Non è andata come volevamo ma ce l'abbiamo messa tutta come sempre quando indossiamo la maglia azzurra" ROMA (ITALPRESS) – "Non è andata come volevamo, ma ce l'abbiamo messa tutta. Lo spirito e l'impegno sono quelli che sempre ci accompagnano quando indossiamo i colori del nostro Paese. A testa alta verso i prossimi obiettivi". Con questo tweet, e senza far nessun riferimento diretto ai fischi di San Siro, il portiere della Nazionale campione d'Europa, Gianluigi Donnarumma, torna sulla sconfitta incassata ieri nella semifinale di Nations League contro la Spagna. (ITALPRESS). ari/red 07-Ott-21 13:27