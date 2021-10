Calcio: Nations League. Oltre 9 mln di telespettatori per Italia-Spagna

Share pari al 36,96% per il match degli azzurri trasmesso in diretta su Rai1 ROMA (ITALPRESS) – Sconfitta sul campo dopo una striscia di 37 risultati utili consecutivi, la Nazionale di Roberto Mancini vince la sfida degli ascolti. La semifinale di Nations League con la Spagna, trasmessa ieri sera in diretta su Rai 1, si è infatti aggiudicata il prime time: il match con le Furie Rosse (2-1 per la squadra di Luis Enrique) è stato seguito da 9.075.000 telespettatori, con uno share pari al 36,96%. (ITALPRESS). ari/com 07-Ott-21 11:30