Calcio: Ramsey “In Nazionale sanno come tirar fuori meglio da me”

"Alla Juve filosofia d'allenamento e metodi diversi" PRAGA (REPUBBLICA CECA) (ITALPRESS) – "In nazionale ci sono tante persone che mi gestiscono ormai da anni, per cui sanno come tirare fuori il meglio da me". Sa tanto di frecciata alla Juve questa uscita di Aaron Ramsey alla vigilia di Repubblica Ceca-Galles. Il centrocampista bianconero, durante la sua avventura torinese, è stato spesso condizionato da problemi fisici e anche in questa stagione ha racimolato fin qui 105 minuti. Ma col Galles la musica è diversa. "Con la giusta gestione, posso stare bene a lungo e giocare tante partite – continua l'ex Arsenal – Quando mi viene data l'opportunità e vengo gestito in maniera corretta, sto bene. È stato frustrante avere a che fare con questi piccoli fastidi che mi sono costati tante partite, anche col Galles, negli ultimi due anni". Secondo Ramsey, sempre titolare a Euro2020 dove i Dragoni hanno raggiunto gli ottavi, "la filosofia d'allenamento e il metodo sono diversi fra Juve e Nazionale. Qui mi conoscono da anni, sanno come tirare fuori il meglio di me e sono in grado di giocare diverse partite consecutive. Come ho dimostrato agli ultimi Europei, sono capace di farlo e offrendo anche buone prestazioni. Forse ho bisogno di un po' più di riposo e recupero durante la settimana anzichè lavorare a lungo in campo e portandomi dietro più stanchezza nelle partite. Il recupero ha un ruolo importante per me". (ITALPRESS). glb/red 07-Ott-21 20:26