Calcio: Serie A, Koulibaly miglior giocatore di settembre

Il premio della Lega gli sarà consegnato prima di Napoli-Torino MILANO (ITALPRESS) – Il premio "EA Sports Player Of The Month" di settembre è stato assegnato al calciatore del Napoli Kalidou Koulibaly. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Napoli-Torino, in programma domenica 17 ottobre 2021 alle 18, allo Stadio "Diego Armando Maradona" di Napoli. La classifica è stata redatta secondo le rilevazioni statistiche di Stats Perform (sistema brevettato nel 2010 con K-Sport), con l'ausilio dei dati di tracking registrati da Netco Sports. Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla prima alla sesta di serie A. Tra le principali caratteristiche che hanno permesso al numero 26 azzurro di primeggiare su altri grandi campioni l'Indice di Efficienza Tecnica del 96,8% (il miglior avvio di stagione, in linea con i Top Player europei); l'Indice di Efficienza Fisica 96,2%; l'indice di Pressing del 97,2% col quale ha rappresentato un muro per le manovre degli avversari; e K-Movement del 96,3% che gli ha permesso di guidare la difesa leggendo in anticipo le situazioni tattiche. "È la prima volta da quando è stato istituito questo riconoscimento che il premio viene assegnato a un difensore – sottolinea l'ad della serie A, Luigi De Siervo – Kalidou Koulibaly ha certamente dimostrato in questi anni di essere tra i difensori più forti del panorama internazionale. Forza, velocità e capacità di leggere le situazioni di gioco fanno di Koulibaly un calciatore determinante per il Napoli, capace di risultare importante anche nell'area avversaria, come dimostrano i due gol segnati in questo inizio di campionato". (ITALPRESS). glb/com 07-Ott-21 16:55