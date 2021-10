Calcio: Torino, Cairo “Rinnovo Belotti? Non credo voglia firmare”

"Gli ho fatto un'offerta che va al di là delle mie possibilità" TRENTO (ITALPRESS) – "Per il momento non ha firmato e non credo abbia voglia di firmare". Urbano Cairo gela i tifosi del Torino. A margine del Festival dello Sport a Trento, il presidente granata risponde a chi gli chiedeva novità sulla trattativa per il rinnovo di Belotti: "Io ho fatto un'offerta che andava al di là delle mie possibilità, non posso costringerlo a fare nulla", ha aggiunto Cairo, che si gode però i progressi sotto la guida di Juric. "Si è visto un cambio di marcia, un Toro che ha giocato in maniera più diversa, più aggressiva. Nel recupero palla siamo al terzo posto, vicinissimi all'Atalanta che fa del recupero palla il suo mantra. Ho visto tante cose buone, il mister sta facendo un buon lavoro, i giocatori hanno risposto positivamente. Ci manca qualche punto ma dobbiamo continuare a lavorare". Poi una battuta sulla questione razzismo: "So che in Assemblea se n'è parlato in modo molto forte, è una cosa non tollerabile, che appartiene alla preistoria. Si prenderanno delle misure e qualcosa di importante verrà fatto". (ITALPRESS). glb/red 07-Ott-21 21:46