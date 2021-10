I’M YOUR MAN trionfa ai German Film Awards

I’m Your Man, candidato dalla Germania agli Oscar come film internazionale, trionfa ai German Film Awards, il corrispettivo tedesco dei nostri David di Donatello. Il film, ha fatto incetta dei principali premi assegnati: Miglior Film, Miglior Regia per Maria Schrader, Miglior Sceneggiatura, scritta dalla Schrader insieme a Jan Schomburg, Miglior Attrice alla protagonista del film Maren Eggert, che per questo ruolo si era aggiudicata il premio per la miglior interpretazione al Festival Internazionale del Cinema di Berlino. Ad affiancarla, nella coppia di protagonisti – una ricercatrice e un umanoide costruito per diventare il suo partner ideale – c’è Dan Stevens, interprete di film come La bella e la bestia e della serie Downton Abbey.

SINOSSI

Alma (Maren Eggert) è una scienziata del famoso Museo Pergamon di Berlino. Al fine di ottenere dei fondi per il suo lavoro di ricercatrice, si fa convincere a partecipare a uno studio alquanto particolare. Per tre settimane dovrà vivere con un robot umanoide creato su misura in base al suo carattere e ai suoi bisogni, e la cui intelligenza artificiale è progettata appositamente per essere il suo compagno di vita perfetto. E così, Alma incontra Tom (Dan Stevens) una macchina dalle sembianze umane unica nel suo genere, creata esclusivamente per renderla felice. I’M YOUR MAN è un divertente racconto tragicomico sui temi dell’amore, del desiderio e su ciò che rende umano un essere umano.

I’m Your Man sarà distribuito in Italia da Koch Media a partire da giovedì 14 ottobre 2021, guarda il trailer ufficiale!