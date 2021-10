Motomondiale: Calendario provvisorio 2022, via il 6 marzo dal Qatar

Tutte le date e gli eventi, così come la frequenza degli spettatori sono soggetti all'evoluzione della pandemia. ROMA (ITALPRESS) – La Fim ha reso noto il calendario provvisorio aggiornato ad oggi per il motomondiale 2022: sono previste 21 gare con avvio il 6 marzo dal circuito di Losail in Qatar. Tutte le date e gli eventi, così come la frequenza degli spettatori – si legge in una nota Fim – sono soggetti all'evoluzione della pandemia e all'approvazione dei governi e delle autorità corrispondenti. Questo il calendario provvisorio: 6 Marzo – Qatar* – Losail International Circuit 20 Marzo – Indonesia** – Mandalika International Street Circuit 3 Aprile – Republica Argentina – Termas de Rio Hondo 10 Aprile – Americhe – Circuit of The Americas 24 Aprile – Portogallo – Algarve International Circuit 1 Maggio – Spagna – Circuito de Jerez-Ángel Nieto 15 Maggio – Francia – Le Mans 29 Maggio – Italia – Autodromo del Mugello 5 Giugno – Catalunya – Barcelona-Catalunya 19 Giugno – Germania – Sachsenring 26 Giugno – Olanda – TT Circuit Assen 10 Luglio – Finlandia ** – KymiRing 7 Agosto – Gran Bretagna – Silverstone Circuit 21 Agosto – Austria – Red Bull Ring-Spielberg 4 Settembre – San Marino e della Riviera di Rimini – Misano 18 Settembre – Aragón – MotorLand Aragón 25 Settembre – Giappone – Twin Ring Motegi 2 Ottobre – Thailandia – Chang International Circuit 16 Ottobre – Australia – Philip Island 23 Ottobre – Malesia – Sepang International Circuit 6 Novembre – Comunitat Valenciana – Comunitat Valenciana Ricardo Tormo * notturna ** soggetto all'omologazioone (ITALPRESS). gm/red 07-Ott-21 12:21