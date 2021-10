Tennis: Indian Wells. Paolini al secondo turno

L'azzurra ha sconfitto in tre set la giapponese Mai Hontama e ora sfiderà Elise Mertens ROMA (ITALPRESS) – Esordio positivo per Jasmine Paolini al "BNP Paribas Open", settimo WTA 1000 stagionale (combined con un Atp Masters 1000 maschile) dotato di un montepremi di 8.761.725 dollari che si sta disputando sul cemento californiano dell'Indian Wells Tennis Garden. Nella notte italiana la 25enne di Castelnuovo di Garfagnana, n.63 WTA, ripescata in tabellone come lucky loser (al turno decisivo delle qualificazioni aveva perso dall'ucraina Kozlova, n.136 WTA), ha sconfitto per 6-0, 3-6, 6-2, in un'ora e 42 minuti di partita, la qualificata giapponese Mai Hontama, n.161 WTA. Al secondo turno Paolini sfiderà la belga Elise Mertens, n.18 del ranking e 14 del seeding: la 25enne di Leuven si è imposta in entrambi i precedenti con l'azzurra, in Fed Cup (ora Billie Jean Cup) nel 2018 e al primo turno del WTA di Praga nel 2020. (ITALPRESS). ari/com 07-Ott-21 09:33