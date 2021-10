Dall’8 al 10 ottobre 2021, la Maker Faire Rome – The European Edition 2021 diventa punto di riferimento del making della musica internazionale con Maker Music, direttore artistico Andrea Lai: una tre giorni al Gazometro di Roma che, con sessioni online e inedite performance in presenza, porterà a musicisti, addetti ai lavori, curiosi e appassionati le nuove frontiere del “fare musica” con alcuni ospiti d’eccezione che tra talk, podcast, showcase e performance presenteranno la loro esperienza.

NAIP, che ha portato la tecnologia all’attenzione del grande pubblico grazie a XFactor, posizionandosi di fatto tra i personaggi più originali della scorsa stagione; Max Casacci, che ha fatto dell’innovazione e della ricerca il suo marchio inconfondibile proponendo a settembre 2021 un capolavoro di intelligenza sonora e sperimentazione con Earthphonia dove i suoni della natura, i rumori, i versi degli animali, gli schiocchi delle radici vengono trasformati in vere e proprie sinfonie senza l’utilizzo di strumenti musicali; La Rappresentante di Lista, band queer dai contorni sfocati; Ciro Buccoleri di Thaurus, management di Sfera Ebbasta, Elettra Lamborghini, di Gué Pequeno e di molti di altri artisti, “errore di sistema” che ha portato a un cambiamento radicale dell’industria musicale; Davide D’Atri di Soudreef, che ha proposto un’alternativa di gestione; Porca Pizza, artista americano, puro maker della musica; e poi ancora Frenetik, produttore di Achille Lauro, membro della band live di Salmo e produttore del team di Emma Marrone a X-Factor; ICE ONE, Clementino, ENSI…

Sono questi alcuni degli ospiti che si alterneranno tra virtuale e palcoscenico live per offrire e confrontarsi pubblicamente con visioni, pratiche, nuove vie e possibili mondi in cui tecnologia e musica si incontrano creando innovazione e disegnando nuovi orizzonti.

Fino al 10 ottobre, all’interno di Maker Faire Rome – The European Edition 2021, Maker Music offre così un viaggio nel making contemporaneo, con talk moderati da TLON e un tema su tutti: errare, come sbagliare, ed errare come cercare nuove direzioni. L’errore demonizzato, ma protagonista di musei (a Los Angeles esiste il Museum of Failure) diventa così cuore della sperimentazione e argomento intorno al quale ruoteranno tutti gli incontri.

Così come le attese Cubo Session, gli show esclusivi che al Gazomentro vedranno protagonisti NAIP (8 ottobre ore 16.00), LRDL(9 ottobre ore 16.00) e Max Casacci (10 ottobre ore 16.00): un’unione errante di musica e immagini in cui il videomapping accompagnerà le sonorità degli artisti, all’interno di un cubo 4×4.

“Le Cubo Sessions” spiega il direttore artistico di Maker Music, Andrea Lai “sono l’incontro fra le arti nella ricerca di un linguaggio condiviso. Ricerca complessa, fatta di tentativi ed errori. Il Cubo (una struttura di 4 metri fatta di schermi semitrasparenti grazie ai quali le immagini proiettate e gli artisti che performano dentro al cubo sono visibili e fusi) è il playground, il campo in cui la video crew Studio Clichè e i musicisti NAIP, La Rappresentante di Lista e Max Casacci (Subsonica) si incontrano, non per trovare un territorio comune, ma per scoprire un nuovo territorio”.

Musicista, giornalista, innovatore, dj, consulente discografico e designer di intrattenimento, Andrea Lai è stato protagonista dell’innovazione musicale italiana ed europea dagli anni Novanta a oggi. Impegnato nel racconto e nella proposta di nuove visioni della contemporaneità attraverso musica e arti integrate, disegna progetti di cultura contemporanea. È curatore della sezione musica di Maker Faire, consulente musicale di LAZIOsound per la Regione Lazio, Direttore artistico di Star Walks, serie di live e interviste prodotta dal Paco Archeologico del Colosseo con artisti come Maneskin, Daniele Silvestri e Zen Circus. Per il Ministero Affari Esteri e Cooperazione Internazionale ha ideato e curato la direzione artistica di Music For Uncertain Time con Francesca Michielin, Vasco Brondi, Fiorella Mannoia, Clementino e La Rappresentante di Lista. Per l’Alternanza Scuola Lavoro del Museo MAXXI ha curato la direzione artistica del progetto di sound design dedicato all’architettura di Zaha Hadid.

Maker Faire Rome – The European Edition 2021 – nona edizione è la più importante manifestazione in Europa dedicata alla creatività e all’innovazione tecnologica, promossa e organizzata della Camera di Commercio di Roma attraverso la sua Azienda Speciale InnovaCamera, che si svolgerà in presenza e online dall’8 al 11 ottobre 2021.