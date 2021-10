Calcio: Barcellona, Kessie e Brozovic osservati per gennaio

I blaugrana sono alla ricerca di un centrocampista BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Ronald Koeman da tempo chiede un rinforzo a centrocampo, avrebbe voluto Wijnaldum poi finito al Psg ma a gennaio il Barcellona proverà ad accontentarlo. Nonostante la situazione disastrosa dei conti, nei giorni scorsi l'ad Ferran Reverter ha fatto sapere che nel mercato invernale ci potrebbero essere le risorse per intervenire e la priorità è trovare un uomo da affiancare in mezzo a Pedri e De Jong. Secondo "Sport", fra i giocatori sotto osservazione ci sono anche Franck Kessiè e Marcelo Brozovic, entrambi in scadenza a giugno e quindi economicamente accessibili. Altro nome al vaglio è quello di Tanguy Ndombelé, che fatica a trovare spazio nel Tottenham e che già la scorsa estate si era offerto ai blaugrana. Un profilo diverso ma che Koeman conosce bene è infine quello di Donny van de Beek, ex Ajax finito ai margini nel Manchester United. (ITALPRESS). glb/red 08-Ott-21 13:17