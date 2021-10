Calcio: Euro U.21. Nicolato “Buona prova ma noi infantili”

"Abbiamo ancora tante cose da imparare", dice il tecnico azzurro dopo la vittoria in Bosnia ZENICA (BOSNIA) (ITALPRESS) – "Quando crei molto e non segni, le partite si complicano. Abbiamo ancora molte cose da imparare perché spesso noi giochiamo in modo infantile". Lo ha detto il Ct della Nazionale under 21, Paolo Nicolato, dopo la vittoria esterna sul campo della Bosnia per 2-1 nel girone di qualificazioni agli Europei di categoria. Il Ct degli azzurrini chiede più cinismo ai suoi che più volte hanno sfiorato la terza rete: "La prestazione è stata buona per larghi tratti della partita – ha detto ai microfoni di Rai Sport – Ma dovevamo fare più gol, abbiamo le qualità per farlo e monetizzare al massimo la partita". Ora a Monza c'è lo scontro diretto per il primo posto con la Svezia: "un'avversaria che ci darà meno opportunità, quindi dovremo sfruttare meglio ogni chance", ripete Nicolato. (ITALPRESS). spf/ari/red 08-Ott-21 19:35