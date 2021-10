Calcio: Napoli, Insigne “Rinnovo non facile ma stiamo parlando”

"La sconfitta con la Spagna? Non dobbiamo buttarci giù" ROMA (ITALPRESS) – "Al momento ho un contratto col Napoli, anche se è in scadenza. Voglio restare concentrato sul campo, per il resto c'è il mio procuratore che ha avuto qualche colloquio col presidente. Non è una questione facile ma stanno parlando". Lo ha dichiarato l'attaccante del Napoli e della nazionale Lorenzo Insigne durante l'evento "Euro 2020, i campioni siamo noi" nell'ambito del Festival dello Sport di Trento. "La sconfitta con la Spagna? Dispiace a tutti di non aver vinto ma non possiamo buttarci giù. Tra due giorni abbiamo un'altra partita contro una squadra forte, dobbiamo mantenere l'entusiasmo alto e continuare col sorriso come abbiamo sempre fatto anche quando pareggiavamo una partita. Stiamo lavorando per fare una grande prestazione domenica". (ITALPRESS). spf/glb/red 08-Ott-21 15:39