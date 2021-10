Calcio: Nations League, serbo Jovanovic arbitro Italia-Belgio

La finale Spagna-Francia è stata invece affidata all'inglese Taylor ROMA (ITALPRESS) – Sarà il serbo Srdjan Jovanovic ad arbitrare domenica pomeriggio, alle 15 a Torino, la finale per il terzo posto di Nations League fra Italia e Belgio. Con lui gli assistenti Uros Stojkovic e Milan Mihajlovic, il quarto uomo Novak Simovic, al Var ci sarà invece il tedesco Marco Fritz coadiuvato dagli inglesi Chris Kavanagh e Lee Betts e dall'olandese Pol Van Boekel. Per la finale Spagna-Francia invece, in programma sempre domenica ma a San Siro, alle 20.45, è stato designato l'inglese Anthony Taylor. (ITALPRESS). glb/red 08-Ott-21 11:08