Calcio: Premier. Ronaldo votato miglior giocatore settembre

Il portoghese ha segnato 3 volte in altrettante presenze in campionato LONDRA (ITALPRESS) – E' da poco tornato in Inghilterra ed è già tempo di premi per Cristiano Ronaldo. L'attaccante del Manchester United è stato votato come giocatore del mese di settembre della Premier League. Il portoghese ha segnato tre volte in altrettante presenze in campionato e ha vinto questo particolare riconoscimento per la quinta volta in carriera. Ronaldo ha iniziato il suo secondo periodo allo United segnando una doppietta contro il Newcastle nel giorno del suo ritorno all'Old Trafford. Ha poi trovato il gol contro il West Ham, a Londra, permettendo ai red devils di conquistare i tre punti. Per vincere il premio di giocatore del mese di settembre, Ronaldo ha battuto la concorrenza del terzino del Manchester City e connazionale Joao Cancelo, del difensore del Chelsea Antonio Rudiger, dell'attaccante del Newcastle Allan Saint-Maximin, dell'ala del Watford Ismaila Sarr e dell'ala del Liverpool Mohamed Salah. (ITALPRESS). pdm/com 08-Ott-21 12:33