F.1: Nuovo motore in Turchia per Hamilton, -10 posizioni in griglia

Confermate le indiscrezioni dei giorni scorsi ISTANBUL (TURCHIA) (ITALPRESS) – Non farà compagnia a Carlos Sainz in fondo alla griglia di partenza ma sarà comunque retrocesso di dieci posizioni rispetto al tempo che otterrà in qualifica. Sarà un Gran Premio di Turchia in salita per Lewis Hamilton: dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, è stato confermato che la Mercedes monterà sulla sua monoposto il quarto motore a combustione interna della stagione. Penalità comunque limitata per il sette volte iridato e attuale leader del Mondiale, visto che sarà cambiata solo una componente. (ITALPRESS). glb/red 08-Ott-21 11:02