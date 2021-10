Hamilton guida le prime libere in Turchia davanti a Verstappen

Terzo tempo per Leclerc, quinto Sainz. Il pilota della Mercedes dovrà scontare 10 posizioni di penalità in griglia ISTANBUL (TURCHIA) (ITALPRESS) – Comincia sotto il segno di Lewis Hamilton il weekend del Gran Premio di Turchia. Il pilota della Mercedes, che domenica dovrà scontare una penalità di dieci posizioni sulla griglia di partenza per la sostituzione del motore a combustione interna, ha firmato il miglior tempo delle prime libere in 1'24"178, rifilando 425 millesimi a Max Verstappen, l'altro grande candidato al titolo. Terzo crono per la Ferrari di Charles Leclerc, più lento di appena cinque centesimi rispetto all'olandese mentre al quarto posto si piazza con l'altra Mercedes Valtteri Bottas, a sei decimi dal compagno di squadra. Quinto tempo per Carlos Sainz (+0"685) che domenica scatterà dal fondo della griglia ma con una power unit nuova. A completare la Top Ten Esteban Ocon, Lando Norris, Pierre Gasly,. Fernando Alonso e Sergio Perez. (ITALPRESS). glb/red 08-Ott-21 12:04