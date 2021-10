Pancalli “Atleti paralimpici hanno già vinto scommessa con la vita”

Il presidente del Cip: "Ci sono ancora tante conquiste da ottenere" TRENTO (ITALPRESS) – Questo pomeriggio, al Festival dello Sport di Trento, si è parlato della Paralimpiade dei record, con le 69 medaglie conquistate dalla spedizione italiana. "Uno tsunami azzurro" che ha travolto Tokyo e che ha dato ancor più forza a un movimento che negli ultimi anni è cresciuto in maniera esponenziale. "Tutti i nostri atleti sono straordinari, anche quelli che non arriveranno mai alla Paralimpiade, perché ognuno di loro ha già vinto la sua scommessa con la vita. Ne ho incontrati tantissimi nei 40 anni da cui sono in carrozzina", ha raccontato il presidente del Comitato Italiano Paralimpico Luca Pancalli. "Ci sono ancora tante conquiste da ottenere, ma ormai abbiamo rotto gli argini e anche i nostri atleti vanno avanti da soli. La nostra non è soltanto un'organizzazione o un ente pubblico, chi è nel Cip ha un modo di pensare diverso. Francesca Porcellato e Oney Tapia sono due grandi testimonial con le loro gesta e i loro risultati, poi c'è chi lotta in Parlamento come fa Giusy Versace perché lo sport è un diritto che appartiene a tutti". "Ho un patrimonio di atleti straordinari che si fanno sentire in campo, ma anche fuori dal campo, tutti potenziali dirigenti sportivi. Come? Facendo sport, andando all'Università, facendo una vita normale e comunicando normalità: questo è il bello del paralimpismo e questo è l'orgoglio di avere atleti come loro", ha aggiunto Pancalli nel suo intervento al Palazzo della Regione Autonoma Trentino Alto Adige. Un'altra conquista ottenuta dal movimento italiano, ufficializzata durante l'incontro di questo pomeriggio a Trento, è stata la notizia della pubblicazione dei bandi per il 2022 che regolarizzeranno la posizione degli atleti paralimpici nei gruppi sportivi militari e nei corpi civili dello Stato. (ITALPRESS). dol/mc/red 08-Ott-21 18:35