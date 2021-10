“Roma, un’avventura con apertura straordinaria”: alla scoperta dei tesori segreti della Capitale

Arriva “Roma, un’avventura con apertura straordinaria”, un percorso ideato da I Viaggi di Adriano alla scoperta dei tesori segreti della Capitale

Alla scoperta dei tesori nascosti di Roma, quelli più segreti, tra vicoli, piazze, chiese, antichi palazzi. L’associazione I Viaggi di Adriano, nota per aver ideato il format “Visite Guidate Teatralizzate” con Luca Basile e la sua compagnia che ogni fine settimana uniscono la magia della cultura a quella del teatro, torna ad ottobre con una serie di visite speciali dedicate ad alcuni di quei luoghi meravigliosi sparsi in giro per la città di Roma, spesso non accessibili e fuori dagli itinerari turistici.

Parte così l’iniziativa “Roma, un’avventura con apertura straordinaria” che prende il via il 9 ottobre, alle 17.30, presso il Mausoleo di Augusto, il più grande sepolcro circolare del mondo che torna fruibile al pubblico dopo 14 anni di restauro. Nella stessa giornata tanti altri appuntamenti prenotabili, come ad esempio: nel pomeriggio la visita presso la Chiesa e cripta di Santa Maria Orazione e Morte, situata in via Giulia e collocata sopra un cimitero dove un tempo venivano sepolti i morti sconosciuti per dar loro una sepoltura cristiana, oppure in orari notturni presso la chiesa San Luigi de’ Francesi. Per i più piccini ecco l’opportunità di trasformarsi in esploratori in cerca di tesori per la visita “Egizi a Roma”, nella quale grazie alla collaborazione con “Le Nuove Mamme.it ” ci si potrà improvvisare anche piccoli scrittori per raccontare l’esperienza vissuta insieme alla propria famiglia. Domenica 10 ottobre si inizia al mattino con l’archeotrekking al Parco degli Acquedotti, sempre in compagnia di un archeologo che condurrà i visitatori tra antiche rovine e paesaggi immersi nella natura.