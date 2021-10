Spoticar, la proposta di Stellantis per il “second hand”

Spoticar e' il brand europeo che rappresenta il mondo Stellantis nel mercato dell'usato ed offre un'esperienza unica e senza pensieri, per i clienti che vogliono acquistare l'auto usata online o recarsi presso una concessionaria. Il termine "usato" probabilmente e' limitante, nei confronti di una tendenza che attraversa tutta Europa e che da' nuovo valore alla motivazione di acquisto e all'esperienza di possesso di una vettura. Tanto piu' che le nuove virtu' dell'economia circolare raccomandano in maniera esplicita il riutilizzo di prodotti esistenti, per contribuire ad uno stile di vita piu' sostenibile e a ridurre gli sprechi. Ogni veicolo usato porta abitualmente il peso delle incognite legate al precedente proprietario, la cura nei confronti del veicolo e della sua manutenzione. Di fatto, e' la professionalita' dei concessionari che compongono la rete Spoticar a fare la differenza. Infatti, per quanto riguarda la vendita, sono messi in campo gli stessi processi che si applicano per una vettura nuova, con venditori dedicati e dalla specifica formazione. Un focus particolare viene rivolto ai controlli, con standard molto severi. Non e' un caso, ad esempio, che la durata della garanzia Spoticar preveda una copertura sui veicoli con anzianita' fino a 10 anni In ogni caso, Spoticar certifica il chilometraggio di ogni singolo veicolo, dopo avere sottoposto la vettura a ben 100 punti di controllo: sicurezza, componenti meccanici, carrozzeria e standard di emissioni. In particolare, ogni veicolo puo' beneficiare di un occhio di riguardo per 12 mesi e nei primi 15.000 chilometri dall'acquisto, senza ulteriori costi di manutenzione. La garanzia include anche il soccorso stradale, con veicolo sostitutivo gratuito in caso di panne, rientro a casa ed eventuale soggiorno in albergo. Con la formula "soddisfatto o rimborsato" offre anche la possibilita' di rimborsare o sostituire la vettura usata acquistata, entro i 10 giorni lavorativi successivi alla consegna, dopo l'opportuna verifica sulle condizioni della vettura di cui non si e' soddisfatti. Il sito web Spoticar.it rappresenta il punto di partenza per la ricerca del prossimo veicolo usato, con possibilita' di scelta anche per veicoli commerciali. In tutti i casi, e' prevista la possibilita' di comprare il veicolo a rate, con varie forme di finanziamento, dal tasso zero fino a prodotti mini rata oppure rate posticipate fino a 90 giorni. Parole chiave come fiducia, accessibilita' e prossimita' spingono quindi Spoticar a proseguire il proprio percorso di crescita, con quella visione global che l'appartenenza al gruppo Stellantis rende oggi ancora piu' consistente. (ITALPRESS). tvi/com 08-Ott-21 14:25