Calcio: Boban “Mondiale ogni 2 anni assurdità, non si può accettare”

"Si cancellerebbe la storia della competizione più bella del mondo" dice l'ex Milan ROMA (ITALPRESS) – "L'ipotesi di svolgere il Mondiale ogni 2 anni? Chi capisce di calcio e chi rispetta le istituzioni del nostro sport, non può accettarlo. Si cancellerebbe la storia della competizione più bella del mondo. Non va rivoluzionato in questo modo il calcio. Tutto ciò è un'assurdità e non mi aspettavo il parere favorevole di una persona come Arsene Wenger. E' un'idea che va combattuta perché farebbe male a tutti". Lo ha detto Zvonimir Boban, ex dirigente del Milan e ora Uefa Chief of Football, al 'Festival dello Sport' che si sta svolgendo a Trento. (ITALPRESS). spf/ari/red 09-Ott-21 12:49