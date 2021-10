Calcio: Nations League. Belgio,Martinez “Lukaku e Hazard non ci saranno”

"So che tutti sono preparati e sanno quanto sarà importante la gara di domani". TORINO (ITALPRESS) – "Hazard e Lukaku hanno avuto un affaticamento muscolare e qui non abbiamo le strutture per fare il solito lavoro medico, quindi torneranno in Belgio per tornare al meglio nei rispettivi club". Lo ha dichiarato il commissario tecnico del Belgio Roberto Martinez in conferenza stampa prima del match contro l'Italia: "Credo che 24 ore possano fare la differenza, ci siamo allenati bene e abbiamo avuto la possibilità di preparare la gara contro l'Italia. C'è stata grande delusione dopo la sconfitta contro la Francia, anche il giorno successivo, ma oggi abbiamo iniziato un nuovo ciclo. So che tutti sono preparati e sanno quanto sarà importante la gara di domani". (ITALPRESS). pia/gm/red 09-Ott-21 18:12