Calcio: Nations League.Deschamps “Pogba importante vista assenza Rabiot”

"Abbiamo 21 giocatori a disposizione, sono tutti pronti". MILANO (ITALPRESS) – "Non cambieremo molto. Rabiot non ci sarà, ma abbiamo altri giocatori che possono occupare quella posizione. Pogba avrà maggiori responsabilità nel difendere, il suo ruolo è molto importante. Si muove tanto, può occupare diverse posizioni in campo". Lo ha dichiarato il commissario della nazionale francese Didier Deschamps durante la conferenza stampa alla vigilia del match contro la Spagna: "La squadra sentirà la mancanza di Rabiot. Abbiamo fatto tutti i test questa mattina e siamo tutti negativi al Covid-19. Abbiamo 21 giocatori a disposizione, sono tutti pronti". Il tecnico ha parlato anche della reazione avuta contro il Belgio: "Buona reazione, ma sono concentrato sulla partita di domani. Abbiamo dato la miglior risposta possibile, siamo molto soddisfatti. Abbiamo dimostrato di saper rimontare e cambiare una partita complicata, abbiamo fatto vedere che siamo molto forti mentalmente. Ricordiamoci che il Belgio è primo nel ranking", ha concluso l'allenatore transalpino. (ITALPRESS). pia/gm/red 09-Ott-21 18:26