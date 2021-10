Calcio: Nations League. Luis Enrique “Stesse motivazioni match Italia”

"Vogliamo essere la squadra da battere". MILANO (ITALPRESS) – "Vogliamo essere la squadra da battere. Vogliamo giocare al meglio delle nostre possibilità, metteremo in campo le stesse motivazioni messe in campo con l'Italia". Lo ha dichiarato Luis Enrique, commissario tecnico della nazionale spagnola durante la conferenza stampa alla vigilia del match contro la Francia. "Mbappé-Griezmann-Benzema? Sono giocatori fantastici e da soli possono decidere il match. Ma noi non cambieremo il nostro modo di giocare, questo è uno sport di squadra, speriamo di fare una buona prestazione. Vogliamo vincere la partita di domani. Abbiamo giocato contro i campioni d'Europa, ora giochiamo contro i campioni del mondo: ma le motivazioni, come già detto, sono le stesse. Io sono sempre ottimista, stiamo facendo bene. Non sarà facile giocare contro una squadra come la Francia, ma noi faremo sempre lo stesso calcio". (ITALPRESS). pia/gm/red 09-Ott-21 17:20