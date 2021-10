Calcio: Nations League. Risentimento muscolare, Calabria lascia ritiro

Il difensore del Milan ha un problema all'adduttore e non è a disposizione per Italia-Belgio FIRENZE (ITALPRESS) – Niente finale per il terzo e quarto posto per Davide Calabria. Il difensore del Milan e della Nazionale, infatti, ha accusato un risentimento muscolare all'adduttore destro e non sarà disponibile per la gara Italia-Belgio in programma domani a Torino e che mette in palio il gradino più basso del podio della Uefa Nations League. Già questa mattina il giocatore farà ritorno a Milano e si metterà a disposizione dello staff medico del Milan. (ITALPRESS). ari/red 09-Ott-21 11:09