Calcio: Nazionale. Jorginho “Quale bambino non sogna il Pallone d’Oro?”

Il centrocampista azzurro "Belgio grande nazionale ed è prima nel Ranking da anni" TORINO (ITALPRESS) – "Quale bambino non sogna il Pallone d'Oro? Sognare in piccolo e sognare in grande è la stessa cosa, quindi meglio sognare in grande". Lo ha dichiarato il centrocampista dell'Italia Jorginho durante la conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Belgio. "Abbiamo appena perso una partita – ha dichiarato il centrocampista del Chelsea -, ma c'è già voglia di vincere di nuovo. In questo gruppo abbiamo una mentalità vincente, già la sfida di domani rappresenta un'opportunità. Vogliamo tornare a vincere. Il Belgio è una grande nazionale ed è prima nel Ranking da anni, è una grande squadra e non è mai facile giocare contro di loro. Devi stare sempre sul pezzo e dare il massimo". (ITALPRESS). pia/mra/gm/red 09-Ott-21 21:33