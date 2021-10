Calcio: Serie A. Dal Pino “Spero presto in capienza stadi al 100%”

"La Superlega ha creato un problema, ma la necessità di fare qualcosa esiste", spiega il presidente della Lega di Serie A ROMA (ITALPRESS) – "La capienza negli stadi? Noi abbiamo combattuto sempre e solo per il 100%, ovviamente ben venga anche il 75%, però è assurdo vedere la massima capienza nei teatri e nei cinema e non negli stadi. Ho colto da alcune dichiarazioni la consapevolezza che questa percentuale possa essere portata al più presto, quindi a giorni o a settimane, al 100%. Sono convinto che questo accadrà. Se così non fosse si tratterebbe di un'azione discriminatoria verso il calcio che si aggiunge a una serie di altri comportamenti che non hanno aiutato il nostro settore". Lo ha detto Paolo Dal Pino, presidente della Lega Serie A, a margine dell'evento 'Il calcio che verrà' durante il 'Festival dello Sport' in corso a Trento. "La Serie A riguarda 20 squadre che hanno interessi e obiettivi diversi. L'audience è collegato direttamente a loro. La stabilità finanziaria è possibile solo partecipando alle competizioni europee – spiega Dal Pino -. Diversa è la situazione delle squadre di bassa classifica. La Superlega ha creato un problema, ma la consapevolezza che ci sia qualcosa da fare esiste. Non parlo dei fondi, su cui abbiamo già espresso la nostra posizione". (ITALPRESS). spf/ari/red 09-Ott-21 13:41