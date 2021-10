Mager al 2° turno a Indian Wells, Musetti e Marcora out

Il tennista ligure ha battuto in tre set l'ungherese Fucsovics INDIAN WELLS (USA) (ITALPRESS) – Esordio positivo per Gianluca Mager, mentre Lorenzo Musetti e Roberto Marcora escono di scena al primo turno del "BNP Paribas Open", settimo ATP Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 8.359.455 dollari, in corso sui campi in cemento di Indian Wells, in California. Il 26enne di Sanremo, n.73 ATP, si è imposto in rimonta, con il punteggio di 1-6, 6-3, 6-2, in un'ora e 41 minuti di gioco, sull'ungherese Marton Fucsovics, n.42 del ranking. Al secondo turno Mager ritroverà dall'altra parte della rete il francese Gael Monfils, n.18 del ranking e 14 del seeding. Il tennista toscano, n.62 ATP, si è arreso allo spagnolo Albert Ramos-Vinolas, n.48 del ranking, con il punteggio di 6-1, 6-3. Eliminato anche il 32enne di Busto Arsizio, n.208 ATP, promosso dalle qualificazioni, che nella notte italiana è stato battuto per 6-4, 6-0, in un'ora e un quarto di partita, dallo spagnolo Pedro Martinez, n.61 del ranking. (ITALPRESS). ari/com 09-Ott-21 08:35