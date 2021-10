Sport, prevenzione e salute, Sanofi fa squadra con Tennis&Friends

ROMA (ITALPRESS) – Mai come oggi prevenzione e salute sono al centro dell'attenzione e del dibattito pubblico. L'impatto della pandemia ha prodotto effetti devastanti sugli interventi programmati, sui controlli medici periodici, su screening e prevenzione, sui calendari delle vaccinazioni di routine di bambini, adolescenti ed adulti. Nella popolazione anziana, quella messa piu' a rischio dall'ondata di Covid, gli effetti sono stati, se possibile, ancora piu' accentuati. Un terreno da recuperare, un'enorme sfida e allo tempo stesso una grande opportunita' da cogliere: quella di migliorare efficacia ed efficienza del sistema sanitario del nostro Paese. Per questo scendere in campo con Tennis & Friends, oggi e domani, per il terzo anno consecutivo, acquista per Sanofi un valore ancora piu' profondo. In questa 11^ edizione il Villaggio della Salute e dello Sport prevede infatti molte iniziative sportive, educative e ricreative ma soprattutto ben 30 aree specialistiche dedicate a consulti medici e prestazioni gratuite, coordinate e presidiate da professionisti provenienti da strutture sanitarie di assoluta eccellenza, supportate da molte societa' scientifiche ed associazioni di volontariato. "La nostra ambizione e' trasformare la pratica clinica nel profondo, portando innovazione nell'area dei vaccini, delle malattie croniche, dell'oncologia e dell'ematologia, dell'immunologia, anche sfruttando le enormi potenzialita' offerte oggi dal digitale. Promuovere il valore della vaccinazione come elemento di prevenzione essenziale. Lavoriamo tutti i giorni per portare un reale valore aggiunto alla vita delle persone. Ecco perche' ci riconosciamo negli obiettivi di queste giornate che attraverso lo sport e la socialita' avvicinano i cittadini alla prevenzione e alla cura" commenta Fulvia Filippini, direttore Public Affairs di Sanofi Italia. "Siamo felici di essere nuovamente al fianco di istituzioni, clinici, rappresentanti del terzo settore e della societa' civile. Se abbiamo imparato una lezione dalla pandemia e' proprio la centralita' della salute per la ripresa e la crescita del nostro Paese, una ripresa e una crescita che dobbiamo raggiungere insieme". (ITALPRESS). ari/com 09-Ott-21 12:17