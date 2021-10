Tennis: Torneo Mouilleron. Seppi si ferma in semifinale

Il 37enne altoatesino battuto in due set dal ceco Vesely, n.2 del seeding ROMA (ITALPRESS) – Andreas Seppi è uscito di scena in semifinale nell'"Open de Vendee", torneo Challenger Atp dotato di un montepremi di 66.640 euro in dirittura d'arrivo sul veloce indoor di Mouilleron-le-Captif, in Francia. Il 37enne tennista altoatesino, n.93 del ranking e quarta testa di serie, si è visto sbarrare la strada verso la finale dal mancino ceco Jiri Vesely, n.84 della classifica mondiale e secondo favorito del seeding: 6-4 7-6(1) il punteggio, in un'ora e 38 minuti di gioco, in favore del 28enne di Pribram, che si è preso così la rivincita per la sconfitta patita per mano dell'azzurro nel 2017 al primo turno del torneo di Mosca. (ITALPRESS). mc/red 09-Ott-21 17:50