Calcio: A gennaio incontro Manchester City-Raiola per Haaland

Anche gli inglesi si muovono per il 21enne attaccante del Dortmund MANCHESTER (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Anche il Manchester City si iscrive alla corsa per Erling Haaland. Secondo il "Times", è in programma a gennaio un incontro con Mino Raiola, agente del 21enne attaccante norvegese, in vista di una possibile operazione nell'estate 2022. Al Borussia Dortmund dal gennaio 2020, 68 gol in 67 gare, Haaland si annuncia come uno dei prezzi pregiati del prossimo calciomercato e il City, che l'estate scorsa ha provato invano l'assalto a Harry Kane, potrebbe virare sul norvegese per regalare a Guardiola l'erede di Aguero. (ITALPRESS). glb/red 13-Ott-21 09:52