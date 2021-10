Calcio: Dalla Spagna “Il Real Madrid non molla Pogba”

L'ex bianconero è in scadenza col Manchester United MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Nei giorni scorsi è tornato a strizzare l'occhio alla Juventus ("A Torino sto bene"), il suo contratto è ancora in scadenza a fine stagione col Manchester United ma su di lui resta forte l'interessamento del Real Madrid. Secondo "As", i blancos da diverse settimane starebbero sondando le intenzioni del giocatore, che da parte sua avrebbe indicato nella camiseta blanca la sua prima scelta. Il Real non vuole partecipare ad aste ma potrebbe garantire lo stesso ingaggio che Pogba percepisce all'Old Trafford (15 milioni di euro netti a stagione) oltre a un bonus alla firma. E chissà che anche la possibilità di giocare assieme a Benzema e Mbappè a Madrid non spinga Pogba verso la Spagna. Lo United, dal canto suo, proverà a convincere il Polpo a firmare il rinnovo ma nel frattempo si guarda attorno per individuarne il possibile erede. E secondo il "Daily Express", i Red Devils si sarebbero uniti a Chelsea e Juventus nella corsa ad Aurelien Tchouameni, 21enne centrocampista del Monaco che in molti paragonano proprio a Pogba. (ITALPRESS). glb/red 13-Ott-21 10:04