Calcio: Idea Infantino “Un Mondiale fra Israele e Medio Oriente”

"Con gli Accordi di Abramo, perchè non sognare un'ipotesi del genere?" GERUSALEMME (ISRAELE) (ITALPRESS) – Gli Accordi di Abramo come spinta per un Mondiale di calcio fra Israele e Medio Oriente. A suggerirlo è stato lo stesso presidente della Fifa, Gianni Infantino, durante la sua prima visita ufficiale in Israele. Parlando degli accordi siglati un anno fa per normalizzare i rapporti con Emirati Arabi Uniti e Bahrain, ha suggerito: "Perchè non sognare una Coppa del Mondo in Israele e nei Paesi vicini? Con gli Accordi di Abramo, perchè non organizzarli qui assieme agli altri Paesi del Medio Oriente e i palestinesi?". Incalzato sull'ipotesi, il presidente della Fifa ha aggiunto: "Niente è impossibile, dobbiamo pensare in grande. Oggi ospitare un Mondiale è un'avventura molto grande, è qualcosa di più di un evento sportivo, è un evento da milioni di biglietti venduti e miliardi di telespettatori. Bisogna avere visione, sogni e ambizione. Ne abbiamo parlato tanto negli ultimi mesi dopo l'accordo fra Emirati e Israele, per cui una candidatura congiunta è un'opzione. Dopo il Qatar, i Mondiali si giocheranno in Canada, Messico e Usa, tre Paesi enormi. E allora perchè no Israele?". (ITALPRESS). glb/red 13-Ott-21 10:52