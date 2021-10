Calcio: Juve. Amichevole con il Chieri, Dybala e Morata a parte

Sette reti nel test con doppietta di Kean, in gol anche Kulusevski TORINO (ITALPRESS) – La Juventus ha svolto oggi pomeriggio una partitella amichevole al JTC Continassa contro il Chieri, squadra della provincia torinese che milita nel campionato di Serie D – Girone A. I bianconeri, nella cui formazione erano compresi anche alcuni elementi delle squadre Under 23 e Under 19, hanno rifilato ai rivali sette gol: doppiette di Kean e Soulè e reti di Kulusevski, Compagnon e Aké. Alla partitella non hanno preso parte né Dybala né Morata che stanno proseguendo il loro lungo recupero dai rispettivi infortuni del 26 settembre scorso: i due attaccanti hanno lavorato a parte e le successive sedute diranno quando potranno essere pienamente a disposizione del tecnico Massimiliano Allegri. Domani ancora una seduta pomeridiana per la Juventus che resta ancora in attesa di molti dei suoi calciatori sudamericani (i brasiliani Arthur e Kaio Jorge sono a Torino e sono ormai pienamente recuperati) tutti impegnati tra stasera e la prossima notte italiana nelle gare di qualificazione alla Coppa del Mondo 2022. (ITALPRESS). ma/ari/red 14-Ott-21 18:42