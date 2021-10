Calcio: Milan, dalla Spagna “Anche Real e Barça su Kessie”

L'ivoriano è in scadenza a giugno MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Franck Kessie non ha ancora rinnovato col Milan il contratto in scadenza a giugno e nel frattempo si allunga la fila di chi è interessato a ingaggiare l'ivoriano a parametro zero. Secondo "As", anche Real Madrid e Barcellona – che nell'ultimo mercato hanno puntato sui calciatori in scadenza (Alaba per i blancos, Depay, Garcia e Aguero per i blaugrana) – starebbero monitorando la situazione di Kessie, così come quella di Toni Rudiger, pure lui a fine contratto col Chelsea. Età e margini di crescita fanno del centrocampista rossonero un profilo appetibile e Koeman, in particolare, vede in lui quel giocatore più fisico che manca alla sua squadra. (ITALPRESS). glb/red 14-Ott-21 12:41