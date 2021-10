Varie: Malagò “Impianti al 100% capienza? Tutto lo sport se lo augura”

"Molti presidenti non sono soddisfatti delle attuali limitazioni" FIRENZE (ITALPRESS) – "Tutto il comparto sport si augura, in virtu' delle recenti disposizioni sul green pass, che si vada senza limitazioni". Giovanni Malagò, presidente del Coni, a margine della visita al Viola Park di Bagno a Ripoli si fa portavoce della speranza di rivedere al più presto gli impianti al 100% della capienza. Per gli stadi di calcio il via libera potrebbe essere una questione di settimane ma Malagò si augura che lo stesso valga anche per i palazzetti perchè per sport quali basket e volley "l'incidenza del ticketing e in piu' del marketing tabellare, con le sinergie che fanno fra lo spettatore, e la pubblicità dentro e fuori lo stadio, è decisiva". Il numero uno del Coni conferma che "molti presidenti di federazione, di leghe e di societa' non sono soddisfatti delle attuali capienze. Io mi sento di dire che noi come Comitato olimpico, abbiamo fatto di tutto per supportare le istanze di queste persone tenendo presente che ci sono dei soggetti che hanno oneri ed onori di certe responsabilita'. Pero' abbiamo fatto presente quello che lo sport voleva in un modo molto chiaro". (ITALPRESS). lc/glb/red 14-Ott-21 12:39