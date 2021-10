Varie: Vezzali “Allargare la base sportiva per far crescere vertice”

"Lo vogliamo fare attraverso una programmazione pluriennale". ROMA (ITALPRESS) – "Sono stati giorni molto intensi, dove le federazioni hanno l'accolto l'invito di Sport e Salute a partecipare a questa riunione. Ringrazio tutti i presidenti federali, sono stati degli incontri costruttivi in cui sono emerse criticità relative alla specificità delle singole federazioni. Ma col dialogo e la collaborazione potremo fare un buon lavoro". È il commento della sottosegretaria con delega allo sport, Valentina Vezzali, a margine della due giorni di riunioni presso i suoi uffici con i presidenti delle federazioni sportive sul tema dei contributi statali. "Non è stato assolutamente deciso alcun criterio – ha precisato Vezzali – prima volevamo ascoltare tutti. L'obiettivo del governo è focalizzare l'attenzione sull'allargamento della base così può crescere anche il vertice della piramide. Lo vogliamo fare attraverso una programmazione pluriennale, puntando non solo sulle medaglie olimpiche ma anche a quel risultato che porta le persone giù dal divano per farle entrare negli impianti sportivi". (ITALPRESS). spf/gm/red 14-Ott-21 17:53