Al via progetto TrasformAzione per reinserimento lavoro dopo malattia

ROMA (ITALPRESS) – E' partita la prima aula del progetto TrasformAZIONE di Europa Donna Italia in partnership con ManpowerGroup Italia, Fondazione Human Age Institute, Euromedia Research e Fava&Associati studio legale – Diritto del lavoro. Saranno 90, provenienti da tutta Italia, le partecipanti che, suddivise in diverse aule, prenderanno parte al Talent Lab, percorso che contraddistingue Fondazione Human Age Institute, all'interno del quale si condivideranno nuovi strumenti e modalita' di ricerca occupazionale. L'obiettivo principale e' il reinserimento nel mondo lavorativo dopo la malattia, e il supporto alle partecipanti al progetto nella riconquista di un ruolo attivo nella societa'. Attraverso la stesura di un programma di raccomandazioni operative, si interverra' per sensibilizzare le Istituzioni e i Ministeri competenti sul tema "tumore e rientro al lavoro". (ITALPRESS). mgg/red 15-Ott-21 08:53