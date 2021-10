Basket: Milano resta imbattuta in Eurolega, sconfitto anche Efes

Quarto successo stagionale su quattro per l'Olimpia MILANO (ITALPRESS) – Milano non si ferma. Quarta partita e quarta vittoria in Eurolega per l'Olimpia, che al Mediolanum Forum sfodera un'altra sontuosa prestazione contro l'Anadolu Efes di Ataman campione in carica: 75-71, con 16 punti di Delaney, 13 di Hall e 12 di Shields. Milano resta a galla nel primo quarto grazie a due triple firmate nell'ultimo minuto da Datome e Rodriguez (16-21), un'iniezione di fiducia per il secondo periodo dove l'Olimpia va sì prima sotto di 10 ma poi si scatena e ribalta tutto: parziale di 22-6 con uno Shields particolarmente ispirato dall'arco e all'intervallo lungo è 42-36 per gli uomini di coach Messina. Lo show dell'AX Armani Exchange prosegue anche alla ripresa, con due bombe consecutive di Datome che valgono il +11 (53-42). L'Efes è in balia di Milano e Jerian Grant, nell'ultima azione del terzo quarto, si permette di rubare palla e centrare il canestro quasi da metà campo per il 63-49 con cui si va all'ultima frazione. I turchi, però, non hanno alcuna intenzione di mollare e in un amen si rifanno sotto (11-0 di parziale), risalendo fino al -3. Mitoglu e Hall ricacciano indietro l'Efes (71-62) ma si lotta fino all'ultimo, almeno fino a quando Delaney subisce fallo fuori dall'arco a 8"5 dalla sirena, realizzando due dei tre liberi a disposizione. Per Milano testa ora alla sfida di domenica contro Venezia in campionato, giovedì prossimo invece arriverà al Forum il Lione. (ITALPRESS). glb/red 15-Ott-21 22:37