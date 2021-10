Basket: Nba. Pre-Season, Lakers ancora ko, Atlanta vince senza Gallinari

Nonostante i 30 punti di LeBron James, contro i Kings arriva la sesta sconfitta NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Sei sconfitte su sei. Pre-season da incubo per i Los Angeles Lakers che perdono contro Sacramento la sesta partita di un pre-campionato preoccupante. I Kings si impongono 116-112, nonostante i 30 punti di LeBron James e le doppie doppie di Davis (14 punti e 12 rimbalzi) e Jordan (12 e 11). Ne fa 18 Westbrook e dalla panchina sono 15 quelli di Anthony, ma arriva un'altra sconfitta, questa volta contro i Kings che trovano in Fox e Davis (dalla panchina) i trascinatori, rispettivamente con 21 e 20 punti. Quindici a testa per Holmes (per lui anche 10 rimbalzi) e Barnes, ne fa 13 Hield. Vince nettamente Atlanta, con Danilo Gallinari a riposo per un fastidio alla spalla sinistra. Gli Hawks battono 127-92 i Miami Heat con i 27 punti e 15 assist di Trae Young. Nelle altre due gare della notte successi per Brooklyn Nets (107-101 contro i Timberwolves con 23 punti per Harris) e Denver Nuggets (113-107 contro i Thunder con 31 punti per Markus Howard). (ITALPRESS). ari/red 15-Ott-21 09:45