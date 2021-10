Calcio: Liverpool. Klopp “Ranieri top manager, ha gioco ben preciso”

"Con il suo arrivo cambia la preparazione della partita contro il Watford", dice il tecnico dei reds LIVERPOOL (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – "Claudio Ranieri è un grande manager che ha lavorato in tutto il mondo". Così Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, intervistato dal sito ufficiale dei reds per presentare la sfida contro il Watford del neotecnico Ranieri. L'ultima esperienza prima di tornare in Premier per il tecnico romano è stata quella sulla panchina della Sampdoria: "Anche lì ha avuto un grande successo, si è reinventato di nuovo, il che è assolutamente fantastico". Il cambio di guida tecnica del Watford cambia i piani strategici e tattici di Klopp: "La preparazione ora è ovviamente leggermente diversa, in realtà abbiamo guardato diverse partite della Sampdoria perchè Ranieri ha un tipo di gioco ben preciso". Il Liverpool, secondo Klopp, però, deve pensare solo a se stesso: "Dobbiamo stare concentrati sul nostro lavoro, anche perchè non sappiamo cosa sta facendo l'avversario". (ITALPRESS). mra/ari/red 15-Ott-21 13:41