Calcio: Milan, anche Brahim Diaz positivo al Covid

Il resto del gruppo è negativo, il calciatore sta bene ed è in isolamento MILANO (ITALPRESS) – Non c'è pace per il Milan che, dopo Theo Hernandez, deve rinunciare causa Covid anche a Brahim Diaz. L'ex Real Madrid, annuncia la società rossonera in una nota, "è risultato positivo ad un tampone effettuato oggi. Il calciatore sta bene ed è in isolamento a domicilio. Tutto il gruppo squadra è stato testato con esito negativo. Seguirà un monitoraggio stretto con tamponi secondo le indicazioni fornite dalle autorità sanitarie competenti, che sono state subito informate". Oggi Stefano Pioli aveva comunque messo in dubbio la presenza di Diaz nella gara di domani contro il Verona: "L'ho visto bene durante la sosta, oggi era un po' indisposto, per domani valuteremo", erano state le parole del tecnico prima di venire a conoscenza dell'esito del tampone. (ITALPRESS). mra/glb/red 15-Ott-21 19:04